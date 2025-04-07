دراما وسينما.. أعمال فنية سعودية ينتظرها الجمهور 

"الدراما"

"هروج".. صورة من الواقع

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"هزاع".. رحلة غامضة لمجرم تائب

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 07:19 مساءً - تشهد الساحة الفنية السعودية خلال الفترة المقبلة عرض مجموعة من الأعمال المتنوعة درامية كانت أو سينمائية، وعن هذه الأعمال وأحداثها جميعها أمور سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.ويأتي المسلسل السعودي " هروج" من ضمن الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور، خاصة أن أحداثه وقصته تسلط الضوء على مواقف ولحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي، ودلل على ذلك البرومو التشويقي للمسلسل الذي ظهر من خلاله جميع أبطاله وهم يتعرضون لمواقف في حياتهم طغى عليها الجانب الكوميدي.ويضم مسلسل "هروج" كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم: الفنان عبد الله السدحان، ريم الحبيب، مشعل المطيري، وعدد آخر من الوجوه الشبابية ومنهم سعد عبد العزيز، عبد العزيز الشهري، فايز بن جريس وآخرون.جذب البرومو التشويقي لمسلسل "" أنظار محبي الأعمال الدرامية نحوه، خاصة بعد ظهور بطل العمل الفنان خالد صقر بزي شخص يعمل ضابط أمن في إحدى الشركات الخاصة، ولكن فجأة قرر أن يغير مهنته إلى طبيب نفسي؛ اعتقاداً منه بأنها مهنة سهلة للغاية وتعتمد فقط على بعض من الحركات وجمل معينة تُوجه للمريض، وذلك بحسب قوله "أجيب المريض يجلس على الكنبة، ويفضفض لي وأسأله عن مشاكله وماضيه، وأفضل أهز في رأسي واشخبط على الورقة".ومع مرور الوقت تبين أن الشخصية التي يقدمها الفنان خالد صقر خلال أحداث المسلسل، كان لها خلفية إجرامية أو بمعنى أكثر توضيحاً كان "لصًا" ثم أعلن توبته من دون معرفة سبب ذلك، هذا الأمر فتح باب التخمينات لدى جمهور منصات التواصل الاجتماعي هل التحول الكبير الذي شهدته شخصية خالد صقر كان من قبيل الصدفة؟ سؤال سوف نجد له إجابة عقب عرض حلقات المسلسل.وبجانب الفنان خالد صقر، يشارك في مسلسل "هزاع" عدد من النجوم وهم: سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، روان الطويرقي.

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"السينما"

"إسعاف".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية I MaX

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أما على الصعيد السينمائي؛ فسوف تستقبل دور العرض في المملكة العربية السعودية فيلم "إسعاف" اعتباراً من يوم 17 من أبريل الجاري، ومن المُقرر عرضه بتقنية I MaX؛ ليكون أول فيلم عربي يعرض بتلك التقنية.ولعل ما يميز هذا الفيلم هو أحداثه الكوميدية التي تدور حول مسعفين شابين في العاصمة السعودية الرياض، حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما في أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع، وتتوالى الأحداث."إسعاف" من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، وسعيد صالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج.

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