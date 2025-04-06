ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت غادة في الصور وهي تستمتع بوقتها برفقة ابنتها روتانا وحفيدتيها خديجة وجويرية، خلال إجازتهن بمناسبة عيد الفطر.

أرفقت غادة عبد الرازق الصور بتعليق، هنأت فيه متابعيها بعيد الفطر، وتمنت أن يكون عيدًا سعيدًا على ابنتها وحفيدتيها والجميع.

وعلى الصعيد الفني، كانت شاركت غادة عبد الرازق بموسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "شباب امرأة" الذي عُرض خلال النصف الثاني من الشهر، والذي جسدت فيه غادة شخصية "شفاعات"، التي جسدتها سابقًا الممثلة والراقصة الراحلة تحية كاريوكا، في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم.

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تستمتع بوقتها برفقة ابنتها وحفيدتيها في أحدث ظهور لهنَ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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