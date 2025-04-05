“ياكلوا خرا- طيش”.. الشامي يشتم مهاجميه علناً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان الشامي لهجوم واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب شتمه متابعين وجهوا له انتقادات، قبل أن يضطر إلى الاعتذار عن كلماته النابية.

وظهر المغني الشاب في فيديو عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، حيث أكّد أن عبارة واحدة تخطر في باله بحق مهاجميه، قبل أن يتابع بقول الشتيمة.

وواصل المطرب السوري: “ياكلوا خرا- طيش من عند محل شاورما بركي بيروّقوا أعصابهم.. يمكن بتقطّع!”، ثم ظهر في فيديو آخر معتذراً: “فلّتت شخصيتي على الستوري، بعتذر وهلق منرجع نعيد الأسئلة بطريقة صح”.

يُذكر أن الشامي قدم أخيراً أغنية شارة مسلسل “تحت سابع أرض”، من بطولة الفنانين تيم حسن، وكاريس بشار، ومنى واصف، وأنس طيارة، وسارة بركة، ومجد فضة، من إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة.

وقال عن الأغنية إنها من كلماته وألحانه وتوزيع إليان دبس، مضيفاً: “هو عمل غير مألوف ومختلف جداً”.