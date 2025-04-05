محمد رمضان يصل إلى لوس أنجلوس لإحياء حفل غنائي بمهرجان كوتشيلا

محمد رمضان يُشارك جمهوره لحظة وصوله إلى لوس أنجلوس

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مُشاركة نجوم العالم بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:51 مساءً - أعلن الفنانوصوله إلىللمُشاركة بحفل غنائي ضمن حفلات مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون والذي من المُنتظر أن تبدأ فعالياته من 11 إلى 20 أبريل الجاري، وتأتي تلك المُشاركة الأولى له بالمهرجان.وكان قد شارك الفنان محمد رمضان مع جمهوره ومُتابعيه صوراً وعدداً من مقاطع الفيديو والتي وثق من خلالها وصوله إلى لوس أنجلوس عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام".وعلق الفنان محمد رمضان على منشوره قائلاً: "وصلت للتو إلى لوس أنجلوس لحضور حفل كوتشيلا، هل أمريكا مستعدة للانفجار .. ثقة في الله نجاح".وتأتي مُشاركة الفنان محمد رمضان بـ مهرجان كوتشيلا للفنون بجوار عدد كبير من نجوم العالم ومن أبرزهم ترافيس سكوت، ليدي غاغا، بوست مالون، فرقة جرين داي، وعدد كبير من الفنانين حول العالم.وفي نوفمبر الماضي كان قد أعلن الفنانمن خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن مُشاركته في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون مؤكداً أنه فخور بتلك المُشاركة وبوجوده بجوار هؤلاء النجوم العالميين ويتمنى أن يصنع التاريخ معهم.

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محمد رمضان يُشارك ببرنامج تلفزيوني في رمضان 2025

يُذكر أن الفنان محمد رمضان دوماً ما يحرص على التواجد في شهر رمضان المُعظم من خلال مسلسلاته التلفزيونية، إلا أنه في رمضان 2025 قد أطل على جمهوره بتجربة جديدة من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني.

وكان قد حقق الفنان محمد رمضان في شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "مدفع رمضان" والذي تصدر من خلاله "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.

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