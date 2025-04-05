أميرة أديب تطرح أغنيتها الجديدة "إللي راح" من مسلسلها "عايشة الدور"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية أميرة أديب أحدث اعمالها الفنية و هي اغنية تحمل إسم "إللي راح" أو "ELRA7!" من مسلسلها "عايشة الدور" من بطولة الفناة لمصرية دنيا سمير غانم و الذي عرض في الموسم الرمضاني، و ذلد عبر حسابها الرسمي على يوتيوب.



و كانت قد تحدثت الفنانة المصرية أميرة أديب عن دورها في مسلسل "عايشة الدور"، الذي تقدم فيه شخصية شريرة.

وقالت أميرة أديب: "الناس كرهت الشخصية، وبعدها كل ما أقابل حد يقولي انتي نجحتي عشان الناس كرهتك في المسلسل، لأنك عملتي الشخصية صح".

وخلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على "الراديو 9090" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، أوضحت أميرة أنها خسرت العديد من الأعمال بسبب "أنفها"، وقالت: "في ناس تنمروا عليا في بدايتي عشان مناخيري كبيرة، وفيه أدوار كتير اترفضت فيها بسبب الموضوع دا، وفيه ناس قالتي اعتزلي التمثيل عشان معجبهمش أدائي، وقالولي إنتِ داخله المجال بالواسطة، عشان والدتك وخالك ممثلين ووالدك مخرج، وبعدها اكتشفت إن دي لجان إلكترونية، لأن فيه ناقد كلمني وقالي كل ما أكتب عنك كلام كويس يتشال من السوشيال ميديا".

