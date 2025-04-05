ملك أحمد زاهر ترد على انتقاد البعض من الجمهور على مسلسل سيد الناس

ملك أحمد زاهر تؤكد بأنها وفريق العمل أشخاص يعيشون ويتحدثون مثل أبطال المسلسل

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 07:20 مساءً - شهد موسم دراماعرض مسلسلوالذي جسد بطولته الفنانأمام عدد كبير من الفنانين وتعاون من خلاله مع المُخرجوعلى الرغم من نجاح مسلسل "سيد الناس" لدى الجمهور وتحقيقه لنسب مُشاهدة عالية إلا أن هُناك بعض الجمهور الذين قد انتقدوا المسلسل سواء لأحداثه أو أداء الممثلين فيه.وقد علَّقت الفنانة ملك أحمد زاهر التي شاركت ببطولة المسلسل من خلال تجسيد شخصية "ميادة" على الانتقادات التي وجهها البعض لمسلسل سيد الناس قائلة إنها لا تلتفت للآراء السلبية وتتجنبها أغلب الوقت، وترى بأن أحداث المسلسل هي قصة من خيال المؤلف ولا نريد القول إنها من الواقع ووجهت سؤالاً للجمهور هل هم لا يُشاهدون أعمال خيال علمي؟كما أوضحت الفنانة ملك أحمد زاهر خلال تصريحاتها التلفزيونية بأن فريق عمل مسلسل "سيد ناس" رأوا شخصيات بالفعل تعيش وتتحدث مثل شخصيات المسلسل في الواقع، موجهة رسالة للمُشاهدين بأن من يعجبه المسلسل يُشاهده ومن لا يرغب يوجد العديد من المسلسلات الأخرى، وعلى الرغم من ذلك يعد مسلسل "سيد الناس" من أنجح المسلسلات في رمضان، واختتمت حديثها بأن الفضل يرجع في ذلك إلى ربنا ثم المخرج محمد سامي.

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ملك أحمد زاهر تتحدث لـ"الخليج 365" عن مُشاركتها في "سيد الناس"

وكانت الفنانة ملك أحمد زاهر قد تحدثت لـ"الخليج 365" عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "سيد الناس" وتجسيدها لشخصية "ميادة" قائلة إنها شعرت بأن الشخصية قريبة منها على المستوى الشخصي، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة لتجسيد شخصية "ميادة فاروق الجباس" موضحة أن سبب ذلك هو وجود تشابه بينها وبين شخصية "ميادة" ولا سيما في الجوانب العاطفية سواء من حيث الإخلاص والغيرة الشديدة تجاه الحبيب، لذلك وقعت في غرامها، مكملة: "قريبة مني جداً، وأنا حبتها أوي علشان كده قدمتها بطريقة حلوة".كما أكدت بأنها تلقت دعماً كبيراً من والدها الفنان أحمد زاهر، حيث إنها كانت تشعر برهبة وخوف شديد "مخضوضة جداً"، مشيرة أن سبب إحساسها بهذا الشعور هو خوفها بعدم تقديم الشخصية وفقاً لرؤية المخرج محمد سامي، أو بطريقة لا تنال إعجاب المشاهدين، وهنا تواجد والدها معها الفنان أحمد زاهر رغم انشغاله بأعمال أخرى، وبدأ يقوم بتشجيعها معنوياً ودعمها بصورة كبيرة، خاصة أنه اطلع على ورق العمل بالكامل من قبلها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».