فيديو رومانسي لـ نسرين طافش وزوجها على اليخت بملابس السباحة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور صورة ومقطع فيديو رومانسي للغاية جمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد الجوهر، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.



وظهرت نسرين برفقة زوجها على متن يخت، وهما يرتديان ملابس السباحة، ويستمتعان بوقتهما، وبدى أحمد وهو يحتضن نسرين من الخلف، وينظران إلى البحر.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة العلنية الأولى لنسرين طافش مع زوجها الجديد، وذلك بعد شهور من التكهنات.

وظهرت نسرين في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وهو يستمتعان بأوقات رومانسية، غذ ظهر وهو يحتضنها.