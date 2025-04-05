صابر الرباعي يطرح “مجروح”: شجن مصري بإحساس تونسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة بعنوان «مجروح»، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” والمنصات الرقمية كافة، ليضيف إلى رصيده الفني عملاً عاطفياً جديداً يحمل بصمته لحناً وأداءً.

الأغنية باللهجة المصرية، لحنها صابر بنفسه، وشارك في كتابة كلماتها إلى جانب الشاعر حمدي المهيري، وقد جاءت مليئة بالشجن والحنين، وتتناول مشاعر الفقد والاشتياق بأسلوب رومانسي مؤثر.

صابر قدّم الأغنية على طريقة الفيديو كليب داخل الاستوديو، حيث ظهر واقفاً أمام الميكروفون بأداء مرهف ينسجم مع مضمون الأغنية التي تقول في مطلعها: “القلب مجروح، عني لا ما تروح، إنت روح الروح، مشتاق لمسة إيد…”

وفور صدور الأغنية، تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، مشيدين بالإحساس العالي الذي قدمه الرباعي، وقد شارك متابعيه عبر “إنستغرام” مقطعاً من الكليب، معلناً أن الأغنية باتت متوفرة على جميع المنصات الرقمية.