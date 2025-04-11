هند البحرينية تطرح ألبومها الجديد.. تعاونات لافتة وأغنيات متنوعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة هند البحرينية ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “هند 2025”، ويضم 8 أغانٍ منوّعة تتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، وذلك بعد نجاح ألبومها السابق “هند 2024”.

وأعلن حساب “روتانا موسيقى” على إنستغرام عن صدور الألبوم، ونشر بوستر العمل معلّقاً: “تفاصيل تعاونات ألبوم هند البحرينية 2025 المُنتظر، والذي يتضمّن 8 أغاني‏ مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين”. كما نشر الحساب بعض المقاطع من الأغنيات مع تعليق: “يوم واحد يفصلنا عن ألبوم الفنانة هند البحرينية 2025”.

بدورها، شاركت هند متابعيها منشوراً عبر إنستغرام كتبت فيه: “جمهوري الحبيب جايتكم وجايبة الغنايم.. أحبكم هند 2025”.

تفاصيل أغاني ألبوم “هند 2025”:

“تقهوي الحزن” – كلمات: الأمير فهد بن خالد، ألحان: يزيد الخالد، توزيع: عبدالله سهيل “جيتني” – كلمات: وارفة، ألحان: وتر، توزيع: مروان “تستاهل أكثر” – كلمات: الحياة، ألحان: د. محمد غازي، توزيع: جراح الصايغ “التقينا” – كلمات: الأمير عبدالله بن سعد، ألحان وتوزيع: أحمد أسدي “لي متى” – كلمات: سطام العتيبي، ألحان: د. محمد غازي، توزيع: جراح الصايغ “ميسر” – كلمات: لال، ألحان: فيصل المحمد، توزيع: علي خفاجي “قنبلة إحساس” – كلمات: أدهم معتز، ألحان: أحمد حمادة، توزيع: هشام محمد

ألبوم “هند 2024”:

وكان آخر ألبوم لهند البحرينية بعنوان “هند 2024” قد صدر عن شركة روتانا بعد غياب 12 عاماً عن إصدار الألبومات. وضم 16 أغنية متنوّعة تصدّرت 6 منها الترند، وتجاوزت مشاهداتها المليون، وقد تم تدشين الألبوم حينها في حفل خاص بالرياض.

الجدير بالذكر أن “هند 2025” يُعد خطوة جديدة في مسيرة الفنانة التي عادت بقوة إلى الساحة الفنية، وسط ترقّب جمهورها لما ستحمله هذه التجربة من تنوّع موسيقي وإحساس عالٍ.