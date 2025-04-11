أحمد حلمي مكرَّم في أمريكا: “مصر تشرف أي حد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّم مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الرابعة الفنان المصري أحمد حلمي بمنحه جائزة الإنجاز، وسط حفاوة كبيرة من الحضور، في حفل ضم عددًا من الشخصيات البارزة، على رأسهم مايكل باخوم، مدير المهرجان، إبرام ميخائيل، المدير الفني، ومارلين سليمان، المدير الاستراتيجي، بالإضافة إلى الفنانة إلهام شاهين، رئيسة لجنة التحكيم، والسيناريست هيثم دبور.

وخلال كلمته في الحفل، عبّر أحمد حلمي عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، موجّهًا الشكر لإدارة المهرجان على الاستقبال الحار، ومُعربًا عن فخره الكبير لتمثيل مصر بصورة مشرفة في الخارج، وقال: “والله مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان.”

وعن تكريمه، قال حلمي: “لو اتكلمت عن التكريم، فهو أحلى تكريم والله إن الواحد يتكرم في بلد بعيد كده عن عمله.”

واختتم كلمته متمنيًا النجاح المستمر للمهرجان قائلاً: “أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصري بتكرم في أمريكا.”

فيلم “ضي” في الافتتاح

شهد حفل الافتتاح عرض الفيلم السعودي المصري “ضي”، والذي يشارك فيه أحمد حلمي بظهور خاص. ويُقام المهرجان ضمن فعاليات شهر التراث العربي في الولايات المتحدة، ويهدف إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام العرب وتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وثقافتها، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد 13 أبريل الجاري.

مشروع سينمائي جديد

من جهة أخرى، يستعد أحمد حلمي لتصوير فيلم سينمائي جديد يجمعه بالنجمة هند صبري، ليعود من خلاله إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعماله “واحد تاني”، الذي طُرح في موسم عيد الفطر 2022، وحقق حينها إيرادات قاربت 65 مليون جنيه، ليصبح الأعلى في مسيرته السينمائية.