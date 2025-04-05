هل خضعت نيللي كريم لعملية تجميل؟ النجمة ترد لأول مرة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نيللي كريم عن موقف طريف حصل خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "إخواتي" الذي عرض في شهر رمضان، والذي أدى إلى انتشار شائعة حول خضوعها لعملية تجميل.

وأوضحت نيللي حقيقة ما حدث خلال ظهورها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE. وسبّب انتشار شائعة خضوعها لعملية تجميل لأنفها، قائلة: "كنت في الكرفان جاهزة لتصوير أحد المشاهد، وكان هناك أشخاص لم يروني من قبل، وظنوا أنني خضعت لعملية تجميل أو استخدمت مكياجًا خاصًا أو حتى فيلر وبوتوكس". وأضافت: "الناس من حولي قالوا لي: 'حرام، أنتِ من القلائل الذين لا يزالون محافظين على طبيعتهم ولم يجروا عمليات تجميل'."

كما أكدت نيللي أن مظهرها في المسلسل كان نتيجة اختيار فني، موضحة: "لم أزد في الوزن من أجل الدور، بل ارتديت طبقات من الملابس لكي أظهر بالشكل المناسب للشخصية. وفي الواقع، العديد من الأشخاص ظنوا أنني خضعت لعملية تجميل، لكنني بالطبع طبيعية."