ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية أميرة أديب عن دورها في مسلسل "عايشة الدور"، الذي تقدم فيه شخصية شريرة.

وقالت أميرة أديب: "الناس كرهت الشخصية، وبعدها كل ما أقابل حد يقولي انتي نجحتي عشان الناس كرهتك في المسلسل، لأنك عملتي الشخصية صح".

وخلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على "الراديو 9090" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، أوضحت أميرة أنها خسرت العديد من الأعمال بسبب "أنفها"، وقالت: "في ناس تنمروا عليا في بدايتي عشان مناخيري كبيرة، وفيه أدوار كتير اترفضت فيها بسبب الموضوع دا، وفيه ناس قالتي اعتزلي التمثيل عشان معجبهمش أدائي، وقالولي إنتِ داخله المجال بالواسطة، عشان والدتك وخالك ممثلين ووالدك مخرج، وبعدها اكتشفت إن دي لجان إلكترونية، لأن فيه ناقد كلمني وقالي كل ما أكتب عنك كلام كويس يتشال من السوشيال ميديا".

كانت هذه تفاصيل خبر "أنف" أميرة أديب وضعها بمأزق في عملها.. وهذا ما روته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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