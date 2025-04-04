ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي خضوعها لأي عمليات تجميل أو حقن فيلر، مؤكدة أن ملامحها طبيعية تمامًا، وذلك خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، ضمن إستضافة فريق عمل مسلسل "إخواتي"، وردّت جيهان على الشائعات التي إنتشرت مؤخرًا حول خضوعها لحقن خدودها، قائلة: "أنا زهقت! لقيت حد كاتب إنه قاعد مع دكتور تجميل وبيقول إن جيهان حقنت كمية فيلر تكفي مش عارف إيه! كأن الراجل كان قاعد جنبي وشايف الحقنة!"

وأضافت ضاحكة: "نزلت صورتي وأنا طفلة، نفس الخدود بالضبط! دي جينات، ستات عيلتنا كلهم عندهم خدود سهير البابلي دي، أعمل إيه تاني؟"

وخلال اللقاء، تحدثت جيهان أيضًا عن بداياتها المهنية قبل دخولها التمثيل، وكشفت أنها عملت في مجال تصميم الحلي لمدة 15 سنة، قائلة:

"كنت بقعد في ورشتي 24 ساعة، أصمّم وأنفّذ كل حاجة بإيدي، وبدأت المشوار لما قابلت صاحب ورشة في حارة اليهود، وطلبت أتعلم عنده، وبعد محاولات وافق إني أشتغل عندهم أعمل شاي وقهوة، لحد ما حصلت فرصة لما صنايعي اتعور، واشتغلت مكانه".

كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة خضوع جيهان الشماشرجي لعمليات تجميل ؟ .. هكذا ردت الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.