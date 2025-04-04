الإقصاء والاعتقال يطالان فنانين أتراك بسبب دعمهم للمقاطعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد الساحة الفنية التركية موجة واسعة من الإجراءات العقابية بحق عدد من الممثلين الأتراك، إثر دعمهم العلني لحملة المقاطعة الشعبية التي انطلقت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، والتي اعتبرتها الحكومة “حملة تخريب اقتصادي”، وسط تنديد واسع من أوساط المعارضة والفن.

وكان من أبرز المتضررين من هذه الحملة الممثلة آيبوكي بوسات، التي تم استبعادها من بطولة مسلسل “المنظمة” من قبل قناة TRT، بعد أن نشرت عبر خاصية القصص المصورة في “إنستغرام” دعوة للمقاطعة أطلقها حزب الشعب الجمهوري، رغم أنها سارعت لاحقًا لحذفها.

ولم يتوقف الأمر عند بوسات، إذ تم لاحقًا استبعاد حبيبها الفنان فوركان أنديتش من بطولة مسلسل “المراسل” من إنتاج شركة “SO Medya”، بعد تضامنه معها عبر منشور قال فيه: “إلى جانبكِ يا وردتي”. وأُلغي تصوير مشاهده التي استمرت ليومين، وبدأت الشركة بالبحث عن بديل له.

كما طالت الإجراءات الفنانة باشاك جومولسينيلي أوغلو، التي استُبعدت بدورها من مسلسل “المنظمة” لدعمها بوسات، عبر مشاركة صورتها.

وفي السياق نفسه، تم إبعاد الفنان بوران كوزوم من المشاركة في مسلسل “مغامرة الروح”، الذي كان سيُعرض على قناة TRT، وذلك قبل يوم واحد فقط من بدء التصوير. كوزوم كان قد نشر منشورًا داعمًا لحملة المقاطعة وحذفها لاحقًا، كما أظهر تضامنه مع بوسات علنًا.

من جهته، عبّر كوزوم عن امتنانه لدعم الجمهور له قائلاً: “شكراً جزيلاً لكم على دعمكم لي وعدم شعوري بالوحدة. الكثير من الحب لكم جميعاً.”

الاعتقالات تصل إلى أبطال الدراما

وفي تطور خطير، اعتُقل الممثل جيم يغيت أوزوم أوغلو، بطل مسلسل “عائلة شاكر باشا”، على خلفية مشاركته في مظاهرات دعم المقاطعة، بحسب الصحفية التركية بيرسين ألتونش. وعلّق زميله الممثل كوبيلاي أكا على الواقعة قائلاً: “إن اعتقال أي زميل بسبب تعبيره عن رأيه بحرية أمر خطير جداً على مستقبل هذا البلد.” وأضاف: “أطلقوا سراح أخينا جيم.”

حجب حسابات وحرية رأي مهددة

كما شمل التضييق الرقمي حظر الوصول إلى حسابات الممثلين روجدا ديميرير وأليكان يوجيسوي، بعد دعوتهما إلى المقاطعة، في خطوة أثارت استنكاراً من جمهورهم.

أما الممثل مارت رمضان ديمير، فقد عبّر عن تضامنه مع المعتقلين قائلاً: “ما يحدث انتهاك واضح للحقوق الأساسية… لن يكون أي منا بخير حتى يشعر كل فرد في هذا البلد بالمساواة والأمان والحرية.”

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر بين المعارضة والحكومة التركية، مع استمرار حملة المقاطعة التي تحولت إلى إحدى أدوات المواجهة السياسية، وسط صمت رسمي تجاه وضع الفنانين الذين وجدوا أنفسهم في مرمى النار، فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم.