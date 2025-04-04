شادي مارون بطرافة: "شاهدت هذا المسلسل الوحيد في حياتي"

ميرنا وليد - بيروت - كسب الممثل اللبناني الكوميدي شادي مارون محبة الجمهور، اذ قدّم العديد من العروض المسرحية والتلفزيونية التي أضحكتنا وما زلنا نشاهدها على اليوتيوب، اذ تميز بطرافته وخفة ظله، وقلّد ايضا العديد من الشخصيات على مختلف المجالات.
موقع "الفن" كان قد التقى بـ شادي مارون وأجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن ماذا تابع في الموسم الرمضاني، لماذا لا نشاهده في أعمال تمثيلية؟، تحضيراته في الفترة المقبلة والشخصيات التي سيطل من خلالها على الجمهور.
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