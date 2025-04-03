شكرا لقرائتكم خبر عن حسين أبو حجاج لـ"الخليج 365": صحتى زى الفل.. والبوست المنتشر مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان حسين أبو حجاج جمهوره على صحته بعد أخبار تداولت على إحدى الصفحات المجهولة أنه يعانى من وعكة صحية وخضوعه لجلسات كيماوى، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله صحتى زى الفل وأمارس حياتى بشكل طبيعى، ولا أعانى من مرض السرطان".

وأضاف أنه سوف يقاضى الصفحة المجهولة التي أعلنت عن إصابته بالسرطان وخضوعه إلى جلسات كيماوى.

وكانت صفحة على فيس بوك نشرت "بوست" مزيف منسوب إلى الخليج 365، يزعم استغاثة الفنان حسين أبو حجاج، لمروره بظروف مرضية سيئة، وهو ما نفاه الفنان.

بوست مزيف

وكانت آخر أعمال الفنان حسين أبو حجاج مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.