شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: أعشق صوت فيروز وهذه هوايات أبنائى قدرية وجلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم ياسر جلال خلال لقاؤه مع متابعيه على صفحته الفيس بوك، أنه يحب بلد لبنان ويعشق صوت فيروز، وذهب إلى لبنان يوم واحد عند تصوير مسلسل ذهاب وعودة مع النجم احمد السقا.

وأضاف بنتى قدرية تحب الغناء وابنى جلال يحب كرة القدم، وأنا لا أهلاوى ولا زملكاوى، وأشجع منتخب مصر، ولا أحب الأحزاب في كرة القدم .

وعرض مؤخرا للنجم ياسر جلال مسلسل جودر 2 ويحكى قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة فى حكايات "ألف ليلة وليلة"، حيث تظهر فى أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أى عمل فنى ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.