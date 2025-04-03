بعد الحادث الشهير..محمد عطية ينصح متابعيه بمقاطعة عروض السيرك

رسالة محمد عطية لمدربي السيرك

محمد عطية الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

حادث السيرك الشهير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 05:56 مساءً - كشف الفنان محمد عطية عن استيائه الشديد من حادثة هجوم النمر في أحد عروض السيرك بمدينة طنطا في مصر على أحد الشباب ما تسبب في بتر ذراعه، وحذر متابعيه من حضور عروض السيرك، خاصة وأن الحيوانات تتعرض للظلم والإهانة على يد المدربين في السيرك.عبر محمد عطية عن رفضه التام لهذه العروض وكتب عبر ستوري حسابه على إنستغرام "ما تروحوش السيرك.. ما تاخدوش أطفالكم السيرك.. السيرك ده شر مطلق، مكان مليان بالأذى والشر البشري غير المبرر، لمتعة سادية لبشر آخرين".وتابع قائلا "الحيوانات عندها مشاعر وكرامة ..بتحس بالذل والإهانة زيك بالضبط"وطالب من جمهوره مقاطعة حفلات السيرك وعدم تشجيع تلك الإماكن التي تعذب الحيوانات وتعتمد إهانتهم قائلا :"لا تدفع فلوس لمكان بيحبس حيوانات في قفص مترين وبيعذبهم عشان يسليك".قد يعجبك خطوبة نجم «ستار أكاديمي» محمد عطية إلى المذيعة ميرنا الهلباويياتي ذلك وسط مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعه عروض السيرك الخاصة بالحيوانات حيث توقفت تلك الحملات أمام ما تتعرض له الحيوانات من إهانة وتعذيب على يد المدربين ومساعديهم فضلا على أنها تخل بالنظام الطبيعي الذي يعيش فيه الحيوان.والجدير بالذكر ان هذه المطالبات جاءت بعد حادث تعرض أحد العاملين بالسيرك في مدينة طنطا بمصر لهجوم مفاجئ من نمر أبيض أثناء العرض، ما أدى إلى بتر ذراع العامل خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتحول عرض السيرك الى حالة من الذعر والذهول بعد وقوع الحادث حيث سارعت فرق الإسعاف إلى نقل المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم.

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