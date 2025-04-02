بريطانيا تدعم عرض مسلسل "مراهق العائلة" مجاناً في المدارس لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - دعمت الحكومة البريطانية مبادرة نتفليكس لعرض مسلسل "مراهق العائلة" مجاناً في المدارس الثانوية بهدف توعية الطلاب بمخاطر المحتوى الإلكتروني الضار.

رئيس الوزراء كير ستارمر أشاد بالمسلسل وقال إنه أثر فيه شخصياً وشجّع على فتح حوار مع أبنائه حول القضايا الرقمية المعقدة.

سيُعرض المسلسل عبر منصة Into Film+ التعليمية، مع توفير مواد مساعدة من مؤسسة Tender للمعلمين والأهالي.

المسلسل نال إشادة واسعة لتناوله قضايا مثل العنف الرقمي وخطاب الكراهية، وحقق رقماً قياسياً على نتفليكس بـ66.3 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين.



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