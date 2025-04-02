ماجد المصري يكشف كواليس صادمة عن دوره في “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على بودكاست “عالهادي فالكلام” الذي تقدّمه الإعلامية سالي عبد السلام، كشف الفنان ماجد المصري مفاجأة حول مشاركته في مسلسل “إش إش”، وهو بطولة الفنانة مي عمر، بدور “رجب الجريتلي”.

وقال المصري إن محمد سامي اتّصل به وطلب منه صورة “سيلفي”، وحين لبّى طلبه، عدّل محمد سامي في الصورة باستخدام “برنامج Ai”، فبدا بدون شعر، كما ظهر في المسلسل.

وأضاف: “محمد سامي قال لي: “اسمع كدة خط الشخصية دا”، وحكى لي “رجب الجريتلي”، قولت له: “محمد أنا مضيت المسلسل دا”، قال لي: “من غير ما تقرأ؟”، قولت له: “والله من غير ما اقرأ، لأن الدور دا يتدفع عليه فلوس”، وأنا ومحمد بنفهم بعض من زمان، لأننا نعرف بعض من حوالي 20 أو 25 سنة، قبل ما يفكر في الإخراج”.

وأشار ماجد المصري الى أن محمد سامي طلب منه أن يحلق شعره كما ظهر في مسلسل “إش إش”، والتعرّض للشمس كثيراً حتى يتوحّد لون رأسه مع وجهه، وقام بذلك فعلاً في الساحل الشمالي، وكان حريصاً على ألاّ يراه أحد حتى يفاجئ جمهور المشاهدين في المسلسل.

وأضاف: “كان دايماً الكل بيسألوني ليه مابشتغلش مع محمد سامي، كنت بقول لهم محمد سامي لما يلاقي دور متناسب معايا هيرفع السماعة ويكلّمني، فعلاً جالي مكالمة، كنت رايح في طريقي لفيلم “الغربان” وكان معايا آدم ابني، ولقيت محمد سامي بيكلّمني وبيقول لي أنت بتعمل إيه السنة دي، قولت له لسة ماتعاقدتش على حاجة”.