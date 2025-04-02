كانييه ويست في اعتراف صادم بشأن أبوّته وعلاقته بكيم كردشيان

يواصل كاني ويست إثارة الدّهشة بتعليقاته. ففي مقابلته الأخيرة مع “دي جي أكاديميكس”، أدلى بتصريح صادم حول زوجته السّابقة كيم كردشيان وعلاقتها بأولادهما.

خلال حديثه، كان كانييه صريحًا للغاية في تناوله أبوّته وموقف الأبوّة المشتركة مع كيم.

خلال المقابلة، سألته “أكاديميكس” عن علاقته بكيم وتربيتهما أولادهما الأربعة. لم يتردّد كانييه، الّذي كان على خلافات علنيّة مستمرّة مع كيم، في الكشف عن أمر لم يتوقّعه أحد.

“كان هذا خطأي. لم أكن أرغب في إنجاب أطفال من هذا الشّخص بعد أوّل شهرَين من وجودي معه، لكن هذا لم يكن مخطّط الله”، على حدّ قول ويست.

وقد فاجأ هذا التعليق الكثيرين، إذ كانت علاقته بكيم مدفوعة إعلاميًّا إلى حدّ كبير، كما أنّ زواجهما الّذي استمرّ ستّ سنوات انتهى بالطّلاق في عام ٢٠٢٢.

ودافع المغنّي المعروف بتعليقاته المثيرة للجدل، عن تعليقات أخرى نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مثل منشوره عن ولدَيه جاي زي وبيونسيه.

ورغم أنّ التّغريدة أحدثت ضجّة، أوضح كانييه أنّ هذه التّغريدة كانت الأقوى التي كتبها مقارنة بتغريدات أخرى تعرّضت أيضًا لانتقادات لاذعة، مثل تعليقاته حول أدولف هتلر.

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وعلى الرّغم من تصريحاته الّتي أثارت الجدل مرارًا وتكرارًا، أوضح كانييه أنّه ظلّ دائمًا وفيًّا لروايته للأحداث.

وقال “لم أبالغ أبدًا، ولم أكذب بشأن أيّ شيء”، مؤكّدًا موقفه بأنّ ما يقوله عن حياته الشّخصيّة مبنيّ على الحقيقة.

من ناحية أخرى، لم تردّ كيم كردشيان، الّتي تركّز على أطفالها، بشكل مباشر على تعليقات كانييه.