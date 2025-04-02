ساندرا: "يجب ان لا نستسلم"

ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الفنانة اللبنانية ساندرا كل مقومات النجاح لتحظى بمحبة الجمهور، وقد حضرت ساندرا مؤخرا سحور قناة أرابيكا، موقع الخليج 365 تواجد في السحور وأجرينا معها مقابلة، تحدثنا فيها عن أعمالها الفنية الجديدة، أكثر شخص تثق به، لمن تُعطي سرها؟ وغيرها من المواضيع.



الجدير ذكره انه حضر في هذا السحور العديد من الشخصيات المشهورة نذكر الممثلة تقلا شمعون، الفنان نادر الأتات، الفنان إيوان، الفنان أيمن زبيب، الممثلة رنين مطر، الفنان مارك عبد النور، الممثل وجيه صقر وغيرهم.

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