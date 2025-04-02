راقصة مصرية في نيجيريا ولا تقبل الرقص في مصر .. ما قصتها ؟

ميرنا وليد - بيروت - تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات للراقصة رندة عيسى وقد تساءل العديد من الناس حولها وعن جنسيتها، وهي مصرية لكنها ترقص في نيجيريا.



رندة بدأت في الغناء، وتعلمت الرقص وامتهنته، وليس لديها مانع من الغناء في مصر لكنها ترفض الرقص فيها.

ولكن ما الذي أودى برندة إلى نيجيريا، ففي التفاصيل بدأت رندة مسيرتها الفنية في سن الـ15 في مصر، وتمكنت من تكوين الكثير من الصداقات في أفريقيا من خلال عملها كمرشدة سياحية ومترجمة ومن خلال صديقتها التي تحمل الجنسية التنزانية والتي ارتبطت بشخص نيجيري.