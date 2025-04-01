ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الفطر السعيد، أطل الممثل المصري أحمد السعدني على محبيه، وعايدهم بالعيد.

وكتب السعدني عبر صفحته الخاصة: "كل سنه و حضراتكم طيبين و بخير، الحقيقة تعجز كلمات الشكر عن التعبير عن مدي سعادتي بردود الافعال لمسلسل لام شمسية، ده شكر عام لكل كلمة حلوة اتقالت و ربنا يقدرني و ارد علي واحد واحد حقيقي علي راسي كلامكم".

وأضاف مستذكراً والده الممثل الراحل صلاح السعدني: "اكتر حاجه كانت مفرحاني دعاء الناس لابويا و اقتران اسمي باسمه، يا رب يا حبيبي تكوني راضي عني و اي حاجة كويسة فيا او بعملها هي ثمرة كلامك ليا و دعمك و حبك الكبير،

ربنا يرحمك و يراضيك و يسعدك يا اغلي و اعظم اب".

يذكر أن مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وشارك في البطولة الممثلون أمينة خليل، يسرا اللوزي ومحمد شاهين، ويناقش قضية شائكة للغاية تتعلق بالتحرش بالأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا أكثر ما أفرح أحمد السعدني خلال مشاركته في "لام شمسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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