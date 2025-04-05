أعلنت وزارة الخارجية الاميركية، أن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي الوضع في غزة وإصرار واشنطن على تحرير الاسرى والرسوم الجمركية. وأكد روبيو لنتانياهو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميريكية: روبيو أكد لنتانياهو في اتصال هاتفي دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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