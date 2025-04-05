نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة قولها أنه "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو البيت الأبيض يوم الاثنين، معتبرة أن "من المتوقع أن تكون إيران وغزة والرسوم الجمركية ضمن مباحثات نتانياهو في البيت الأبيض".
ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "نتانياهو يريد التوصل لتفاهم مع ترامب بشأن ضرب منشآت إيران النووية إذا فشلت الدبلوماسية، وهو يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي أميركي إيراني منخفضة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتانياهو يريد التوصل لتفاهم مع ترامب بشأن ضرب منشآت إيران النووية إذا فشلت الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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