لبنان يحتضن أحد أكبر المهرجانات بمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي

ميرنا وليد - بيروت - يستعد لبنان لإحتضان أحد أكبر المهرجانات، والذي سيضم مجموعة من النجوم، منهم كاظم الساهر، عبد المجيد عبد الله، حسين الجسمي، عبد الله الرويشد، راغب علامة وإليسا.
أما بالنسبة لضيف الشرف، فسيكون مفاجأة المهرجان الذي سيقام في إحدى الساحات الكبيرة، وذلك لإستيعاب أكبر عدد من الناس، وسيكون سعر البطاقة مقبولاً من جميع المواطنين لحضور هذا الحفل.
وسيغني النجوم أغنية مشتركة، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ومن ألحان أحد الملحنين الراحلين الكبار، ولن نفصح عن إسمه قبل أن يتم الإتفاق مع وريثه.
تتضمن الأغنية أجمل الكلمات عن لبنان والسعودية والإمارات، وستكون هناك مسابقة عبر السوشيال ميديا، عن هذه الأوبريت، والجائزة هي 20 ليرة ذهبية.
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