تصميم جديد من الأحذية يجتاح السوق.. هل يمكن أن تعتمديه؟

ميرنا وليد - بيروت - تعرّفوا إلى الـ "سنيكرينا" - حذاء رياضي جديد يُشبه حذاء الباليه، وسرعان ما أصبح رائجًا بين المشاهير. أجل، ما قرأتموه صحيح: يجمع هذا التصميم غير المتوقع بين النعل الخارجي المطاطي المبطن للأحذية الرياضية والجزء العلوي الأنيق والمستدير من الساتان لأحذية الباليه المسطحة، وأحيانًا يُكمله شريط رباط عند الكاحل.

برزت أحذية "سنيكرينا" في شهر الموضة. في عرض سيمونا روشا، زُيّنت أحذية الساتان منخفضة الساق بأصابع مستديرة وأربطة مزينة بشرائط، مثالية لراقصة باليه متأخرة عن عرضها في "بحيرة البجع". في عرض ويلز بونر، برزت أحذية سنيكرينا للرجال: حتى أن تصميمها الدائري تميّز بنقشة ماري جين صغيرة أنيقة. أنيقة. في الرابع من أبريل/ نيسان، ستطلق لويس فويتون أيضًا حذاء سنيكرينا الخاص بها، وهو حذاء باليه فاخر جديد يحمل نقشة الأحرف الأولى المميزة للدار.

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