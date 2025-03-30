شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. فارس يُنقذ نفسه من كمين رقية والان مع تفاصيل الخبر

نجا فارس أبو العزم (كريم فهمي) من فخ رقية العسكري (نيكول سابا) خلال أحداث الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، وتراجع عن تصدره لصفقة حديد شرق آسيا بسبب وجود شركة مشبوهة وعند تحريه عن هذه الشركة وجدها تقوم بأعمال غير مشروعة، ولذلك اعتذر عن مسؤولية هذه الشحنة.

يبحث يوسف ورقية عن أسباب انسحاب فارس المفاجئ من هذه الصفقة التي سيتم تهريب فيها آثار في شحنة الحديد، ويرجحان أن فارس عرف شيئا، ليقرر تولى يوسف الصفقة بدلا منه وسط مخاوف كبيرة منه أن يتورط ويتم ضبط الآثار ووقتها سيتم سجنه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة 30 والأخيرة تخطيط عبد العزيز أبو العزم التخلص من منصور (حمدى هيكل) بعد تهديدات الأخير له بكشف أسرار الماضي، بأن عبد العزيز قتل الخادمة التي كانت تعمل عنده بعد خطئه معها، وذلك من أجل إجباره على تزويج ابنه حازم (محود ياسين جونيور) من شهد (منة عرفة) بعدما أخطأ معها.

وحرض عبد العزيز، تحية الخادمة في القصر على التخلص من عائلة منصور بالكامل مقابل مبلغ كبير من المال وتركها العمل وتكون مستقلة في منزل خاص بها، وتوافق تحية وبالفعل تنفذ المخطط وتذهب لمنزل منصور وتفتح أنبوبة الغاز والكل نائم، وفي الصباح يكتشف الجميع أن عائلة منصور ماتت بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



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