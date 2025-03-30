شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. نهاية سعيدة بزواج ليل وفارس والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أحداث الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، نهاية سعيدة بزواج ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمي)، حيث جاء المشهد داخل الفيلا، حيث تحتفل ليل بعيد ميلادها وهى حامل من فارس، وبحضور جميع أفراد العائلة وخاصة إجلال التي ظهرت منكسرة بشكل كبيرة وتجلس على كرسى متحرك.

ووصلت الأحداث إلى ذروتها في الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب ذروتها بعدما سمع يوسف (خالد سليم) حديث يدور بين زوجته رقية مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) كشف عن مخطط الثنائي للإيقاع بوالدته إجلال (أنوشكا) عن طريق التغزل فيها ومجاملتها وهكذا، ويكتشف أن رقية طوال الوقت تخطط ضد عائلته.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

يؤكد يوسف لرقية أنه دمرت حياته سواء مع والدة أبنائه أو مع شقيقه فارس، وأنها الخطأ الأكبر في حياته، ويقرر قتلها حتى يرتاح الجميع من شرها، وبالفعل يقتلها بالرصاص، وبعدها يبلغ عن خالد الذي يحاول الهروب خارج مصر بعد الإمساك بالشحنة الموجود فيها الآثار، ثم ينتحر يوسف بعدما أوصى أخيه فارس على بناته والاعتذار لـ ليل في رسالة صوتية على الموبايل.

وخلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، اكتشفت ليل (ياسمين عبد العزيز) أن إجلال (أنوشكا) هى التي تسببت في إجهاضها عمدا، وذلك خلال أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، وذلك بعدما جاءت لها الممرضة التي كانت في عيادة الطبيب الذي استعانت به إجلال للمتابعة معه أثناء حمل ليل من يوسف (خالد سليم).

وكشفت الممرضة أن حماتها إجلال هى التي حرضت الطبيب على إعطائها حقنة للإجهاض، وأنها جاءت إليها والاعتراف بذلك بسبب تأنيب الضمير، لتذهب ليل إلى الفيلا وتنفعل على إجلال ويوسف في وجود فارس الذي اندهش، وبعدما تأكد أن ذلك حدث بالفعل أكد لعائلته أنه قرر اختيار ليل على حساب العائلة.

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