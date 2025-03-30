شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة.. حكيم يتعاون مع الشرطة لتسليم الآثار وتجارها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، باتفاق حكيم مع الشرطة لتسليم تجار الآثار الكبار وكذلك الإرهابيون، وكذلك تسليمهم كل الآثار في المقبرة، ووضعوا سويا خطة الهجوم، ثم وصل حكيم مع فواز "أشرف زكي" للمقبرة ليسلمه الآثار والأموال مقابل عملة "البيتكوين"، وبالفعل يقوم بتحويل العملة لهم ويبدأ رجاله في نقل الآثار بسيارتهم.

بعدما علم غراب "أحمد فهيم" أن الطفل الذي مات ليس ابن حكيم "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، فقرر أن يقتل الشيخ رضوان "أحمد صادق" أبو حكيم، حتى يخرق قلبه عليه، ولكن اعترض واصل "رياض الخولي" وهدده لو نفذ ذلك سينتقم منه، لأن رضوان بالنسبة له هو الشخص الصالح الوحيد في نجع الباشا، فقرر أن ينتقم من حكيم ويقتله بعدما أن يخرج الأموال من المغارة.

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، حيث دخلت برنسة "سهر الصايغ" على غزل "دينا فؤاد" لتخبرها أن حكيم قد علم بخطتهم، ولكن وجدتها تتحدث للعبة وكأنها ابنها، فعلمت أنها فقدت عقلها، وتذكرت برنسة الاتفاق الذي دار بينهما بأن توهم حكيم أن الولد الذي وضعته هو ابنه وأخذت من أبناء عمه مقابل كذبتها مليون جنيه.

كشفت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا. بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب حكيم للدكتور خاطر "محمد العمروسي" بعدما عرف خيانته له، واعترف خاطر أن كل ذلك قد دبره له أبناء عمه، لأنهم رأوا أن الحل في توزيع الورث أن يظهر ابن لحكيم حتى يدفعوا أبوهم بتوزيع الورث، وقد ذهب خاطر لطبيب صديقه واتفق معه على أن يقول آه الولد ابن حكيم، فرفع حكيم المسدس على خاطر ولكن صوت عربية الشرطة أوقفه.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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