ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي الجمهور صورة حديثة لها، ودعت من خلالها شهر رمضان المبارك ووجهت رسالة معايدة للجمهور.

وعلقت منة فضالي على المنشور قائلة: "مع آخر ايام رمضان شهر عدي بسرعه

حبيت أقولكم كل سنه وانتم طيبين و عيد سعيد عليكم جميعا و يارب ايامكم كلها سعاده و أعياد و فرح يا رب

وشكرا لكل حد باركلي لشغلي و كتب كلمه حلوه و يارب دايما اكون عند ثقتكم فيا".

وجاء في تعليقات الجمهور: "كل سنة و انتي والدتك الكريمة بخبر.. و يار دايما ناجحة و متألقة يا أحلى منة في الدنيا"، "وانتي بخير وسعاده ياقلبي".

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تودع شهر رمضان برسالة معايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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