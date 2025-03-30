نهاية صادمة في الحلقة الأخيرة من مسلسل بالدم بمقتل ماغي بوغصن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:19 صباحاً - دخل متابعو وجمهور مسلسل بالدم في حالة من الصدمة، وذلك عقب مقتل المحامية "غالية سعد" الفنانة ماغي بوغصن، خلال رحلة بحث خاضتها وسط صعاب كبيرة للكشف عن حقيقة والديها الحقيقيين، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل.

محاولة فاشلة

نهاية حزينة

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في الوقت الذي كان يسعى فيه "وليد" الفنان باسم مغنية، و " تمارا" الفنانة جيسي عبدو، في إيجاد حل لطفلهما المنتظر حتى لاتزداد الأمور تعقيداً أمام عائلة كل منهما، يجد الثنائي أنفسهما أمام حل وحيد وهو الذهاب إلى منزل كبير يتبع تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأطفال الرضع، حيث يتم استقبال النساء الحوامل حتى يلدن وفي النهاية يقوم هذا التشكيل ببيع أطفالهن بناءاً على رغبتهن، ولكن وكما يُقال وفقاً للمثل الدارج "تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن"، وذلك لقيام رجال الشرطة بمداهمة هذا المكان، وسط حالة من الخوف والذعر انتابت "وليد" عقب سماعه لتبادل إطلاق النيران بين الطرفين.على جانبٍ آخر، تواصل المحامية "غالية سعد" ماغي بوغصن، رحلتها في التعرف على هوية والديها الحقيقيين، ليستقر بها الحال لدى شخص يُدعى "عاصم" لكي يقوم بـ إرشادها على المكان الذي تتواجد بها العصابة التي تتخصص في الإتجار بالأطفال الرضع، إلا أنها تصاب بحالة من الصدمة عقب إطلاق النيران عليه من قِبَل أفراد تلك العصابة الذين قرروا قتله حتى لاتعرف "غالية" الحقيقة، إلا أن الأخيرة لم تفقد الأمل لتصل في نهاية المطاف إلى المكان المراد، وهنا دخلت في مواجهة حادة مع "نظيرة " وهى السيدة التي قامت بـ استبدالها بطفل آخر، والتي أخبرتها بأنها كانت على علم ودراية بالمحاولات التي كانت تبذلها منذ البداية لكي تصل للحقيقة، لتقرر قتلها بمساعدة الدكتورة "آسيا" كارول عبود، والتي كانت تساعدها في جريمة إستبدال الأطفال الرضع، إلا أن غالية كشفت لـ الأخيرة بأن "نظيرة" هي من تسببت في قتل طفلها، وهنا تقرر "آسيا" الدخول في شجار مع "نظيرة"، وخوفاً من قتلها قامت "غالية " بضرب "آسيا" على رأسها لتقع مغشياً عليها، وهنا تأخذ الأمور منحنى أكثر خطورة بعد قيام "غالية " بالدخول في شجار هي الآخرى مع "نظيرة" لكي تتعرف منها على الحقيقة، وأثناء ذلك تخرج رصاصة طائشة من السلاح الناري الذي كان بيد "نظيرة" تجاه "غالية" لتفقد حياتها على الفور.

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مسلسل بالدم

حظىمنذ عرض أولى حلقاته بنجاح وإشادات واسعة، ساهمت في تصدره للترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. العمل من بطولة، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، رفيق علي أحمد، جوليا قصار، إلسي فرنيني، جناح فاخوري، نوال كامل، جيسي عبدو، ماريلين نعمان، سمارة نهرا، كارول عبود، فيصل أسطواني، رندة حشمة، سعيد سرحان، تالين أبو رجيلي، والعمل من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

تدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى التي شهدت على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوقة يشهدها العمل.

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