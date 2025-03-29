نسرين أمين تعايد متابعيها بعيد الفطر من كواليس مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2"

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية نسرين أمين متابعيها بعيد الفطر المجيد من خلال منشور شاركته معهم بر حسابها الخاص، ظهرت فيه من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2"، مع كل افراد طاقم العمل بأجواء من الفرح، و علقت بالقول: "كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد، كواليس تصوير العتاولة 2".



من جهة أخرى، كانت تحدثت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن حقيقة خلافها مع نسرين أمين، وقالت: "أنا ما عنديش مشكلة مع نسرين أمين ولا أي حد، وحتى رامز جلال مقالش إن في بيني وبين نسرين مشاكل، إحنا مكناش عارفين أن في حد معايا في الحلقة، ولما سألوا إدارة أعمالي عندي مشاكل مع مين قالولهم معندهاش مشاكل مع حد، مكنوش عارفين يعملوا إيه فقرروا يبنوا الحلقة بتاعتي على أننا شخصيتين عكس بعض. أنا معنديش مشاكل مع حد لأني بعمل هبلة، ونصيحتي للناس أن كل واحد يبص في ورقته وقتها الحياة هتبقى حلوة. أنا برج الأسد لكن أنا مش واخدة من صفات البرج ده حاجة، بحس إني مظلومة الناس بتتعامل معايا إني بحب الأضواء والسيطرة وكلمتي هي اللي تمشي وأنا "كتكوت مبلول" لو في برج اسمه كده هيبقى أنا".

