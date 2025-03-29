مسلسل فهد البطل الحلقة 28.. فهد يتراجع عن قتل الضابط لاكتشافه بأنه شقيقه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:19 مساءً - شهدت الحلقة 28 من مسلسل "فهد البطل" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، والتي بدأت باكتشاف فهد (أحمد العوضي) السرّ المنتظر بأن الضابط عمرو غلاب (أحمد ماجد) هو شقيقه، وذلك بعدما كان في منزله لقتله، حسب اتفاقه مع توفيق التمساح (محمود البزاوي)، استيقظ عمرو وشاهد فهد وجود علامة في يده تؤكد أنه شقيقه ليهرب مسرعاً.

غلاب يعاقب عجيبة بعدما كشف جرائمها

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وخلال الحلقة، تخلص غلاب (أحمد عبد العزيز) من زوجته عجيبة؛ بعدما اكتشف المصائب التي قامت بها، سواء بقتل مساعده عبود، وكذلك زوجته الثانية وفاء (صفاء الطوخي)، حيث أوهمها بأنه جهّز لها مفاجأة، ويصطحبها معه إلى السرداب الخفي الذي يضع فيه الذئاب ويجهز فيه الممنوعات، ويواجهها بكل ما اكتشفه، ويؤكد لها أنه لن يقتلها، وإنما ستكمل حياتها داخل السرداب حتى تتعذب، إلى أن تموت.

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يخبر فهد أخته راوية بأن شقيقها على قيد الحياة، وأنه لم يمُت مثلما اعتقدا طوال السنوات الماضية، وكشف لها عما حدث معه، وفسّر الأمر بأن شقيقهما الأصغر عندما وقع في الترعة أخرجه رجال غلاب، وأخذه وكتبه باسمه، وبدلاً من عمر الجارحي جعله عمرو غلاب، وسط دهشة من راوية التي تريد لم شملهم، ولكن فهد يقلق من عمرو بسبب تربية غلاب له، وأن سيكون أخذ طبعه.

خطة فهد للسيطرة على الأراضي في الصعيد

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واستُكملت أحداث الحلقة؛ ببيع فهد الممنوعات التي حصل عليها من توفيق، رغم اتفاقه مع فايزة الشبح (لوسي) على حرقها أو رميها في النيل، ولكنه باعها لحاجته إلى المال الذي تركه في الصعيد من أجل شراء كل الأراضي الممكنة حول ممتلكات غلاب، حتى يسيطر على جميع الأراضي قبل الانتقام من غلاب، وفي الوقت نفسه يقدم نادر التمساح (حمزة العيلي) بلاغاً ضد زوجته راوية (كارولين عزمي) يتهمها بالسرقة.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

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