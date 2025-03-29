عابد فهد يكشف واقع الدراما العربية وسبب منعه من دخول سوريا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “عندي سؤال” مع الاعلامي محمد قيس، تحدث النجم عابد فهد عن آرائه الصريحة في الأعمال الفنية وأسرار نجاحه والأدوار التي لا يقبلها في لقاء مميّز تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وتحدث النجم السوري عن مسيرته الفنية بكل ما تحمله من نجاحات واحباطات، مؤكداً أن “هناك دائماً نواقص في الدراما العربية، نحن نحتاج الى الكثير مقارنة بالأعمال الاجنبية والعالمية، فهناك الكثير من الخطوط الحمراء في الدراما العربية”.

وعبّر النجم السوري عن فخره بمسلسلَي “لو” و”لعبة الموت”، قائلاً: “عملنا أحسن من النسخة الأجنبية. بكل تواضع، أنا كنت عبقري. النصوص كانت مكتوبة بإحساس قريب من مجتمعنا، وما قدمناه لم يكن مجرد استنساخ، بل إعادة خلق بروح مختلفة” مشيراً إلى أن الجمهور العربي استطاع التفاعل مع هذه الأعمال بطريقة أقوى مما كان متوقعاً.

وأكد أنه “لا يكفي أن تقتبس الفكرة، عليك أن تصنع منها عملاً ينبض بالحياة”.

وعن اختياراته الفنية، أكد عابد فهد أنه لا يشعر بأي ندم على الأدوار التي قدّمها، حتى لو لم تلقَ النجاح المتوقع، “كل تجربة أضفت لي، سواء كانت ناجحة أو لا بالنهاية، الجمهور هو الحكم، وأنا أثق باختياراتي”.

وأضاف: “في بعض الأحيان، الناس لا يدركون قيمة العمل إلا بعد سنوات، وأنا متأكد أن بعض أدواري ستُذكر بعد مرور وقت عليها”.

واكد ان مسلسل “دقيقة صمت” أثار غضب النظام السوري السابق، وقال: “تناول هذا المسلسل مسألة الفساد والمعاناة في سوريا، وعلى أثر ذلك تم عزل وزير الاعلام حينها وأصدروا قوانين بفرض رقابة مشددة على الأعمال”، مضيفاً “منعت وقتها من الخروج من سوريا، وتم توقيفي نصف ساعة على الحدود وكانت بمثابة رسالة انه غير مرغوب بي، ولولا تدخل احد الأصدقاء لكنت منعت من المغادرة كلياً”.

وأشار إلى أنه يرفض تقديم أدوار لا تتناسب مع مبادئه الفنية، موضحاً: “لست ممثلاً يبحث عن التواجد فقط، بل يجب أن أشعر أنني أقدّم شيئاً يضيف للجمهور ولتاريخي الفني. أنا لا أبحث عن الأدوار السهلة بل أحب الشخصيات المركبة، التي تحتاج إلى مجهود نفسي وعاطفي لتصل للناس”.

وكشف أن الدراما العربية “بحاجة إلى نصوص أكثر جرأة، وإلى منتجين يؤمنون بالمحتوى القوي بدل اللعب على المضمون فقط. أحياناً تشعر أن هناك خوفاً من التجديد، كأننا نعيد تقديم نفس القصص، بينما الجمهور بحاجة إلى شيء جديد يكسر التوقعات”.

وتحدث أيضاً عن فترة مرض ابنته الذي تزامن مع مسلسل “النار بالنار”، وقال: “كنا نشعر بالخوف الشديد على صحتها وتعلمنا الكثير من هذه التجربة وابنتي كانت بطلة”.