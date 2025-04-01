دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلادها بأجواء صاخبة بعد خروجها من السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة دنيا بطمة بعيد ميلادها الـ34 بطريقتها الحماسية المحبّبة لجمهورها، واختارت اللون الأحمر للاحتفال في جلسة تصوير خاصة.

وشاركت الفنانة المغربية متابعيها على “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وتتمايل بحماسة وتحمل بيدها قالب حلوى صغيراً، واختارت ملابس باللون الأحمر الناري عبارة عن فستان مجسّم يبرز منحنياتها، وتزيّنه وردة كبيرة الحجم عند الصدر مع أكمام ضيّقة.

ونشرت دنيا أيضاً مجموعة من الصور العفوية التي استعرضت من خلالها أناقتها وجمالها، حيث رفعت شعرها بالكامل وتركت غرّة ناعمة تنسدل على وجهها، وطبّقت مكياجاً بارزاً للعينين مع أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع.

وتفاعلت المغنّية المغربية مع احتفالها البسيط بيوم ميلادها من خلال النفخ في الشمعة والتمايل على أنغام الموسيقى، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها، وانهالت عليها التعليقات التي تغزّلت بجمالها وأناقتها، متمنين لها العودة بقوة الى الساحة الفنية.

وكانت الفنانة المغربية قد أعلنت عن التحضير لأغنية جديدة بأسلوب عصري، وتتعاون فيها مع الكاتب محمد أمير، والملحن صلاح مجاهد، والموزّع الموسيقي مراد المدني، ومن المتوقع أن تطرحها على طريقة الفيديو كليب لتعود من خلالها بقوّة الى الساحة الفنية بعد غياب لأكثر من عام بسبب سجنها بقضية “حمزة مون بيبي”.