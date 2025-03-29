ميرنا وليد - بيروت - روى الممثل الأردني إياد نصار كواليس طلاقه من زوجته للمرة الأولى.

وقال إياد نصار: "تجربة الانفصال ليست سهلة، وأولادي من زمان معايا، ولكن أنا ومامتهم الحياة مش مستمرة بينا، بس هذا لا يعني أننا أعداء، وفي لحظات هي مسؤولة مني علشان هي أمهم، واللي عرفت أحققه هو وجود علاقة لطيفة بيني وبين أمهم، وهذا هو أقل ضرر من أضرار الانفصال".

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس": "أكيد الانفصال يترك أثرًا على الأطفال، ولكن خلاص هي الحياة وقفت هنا، واللي قادر عليه هو أني أحافظ على العلاقة اللطيفة مع الإنسان اللي بيني وبينه أطفال، ما ينفعش تدخل في عداوة وتستغل الأطفال في الخناقة اللي ما بينكم ودا معملتوش".

كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يروي كواليس طلاقه من زوجته للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.