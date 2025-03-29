جورج وسوف برفقة عابد الفهد بأجواء من الود والصداقة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان جورج وسوف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له برفقة الممثل عابد فهد.

ووثق وسوف في الصورة أجواء الصداقة اللافتة التي جمعتهما مع عدد من الأصدقاء، منهم مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب.

وأرفق وسوف الصورة بتعليق لافت عكس أجواء الود بينهم، إذ كتب: "الصحبة الحلوة".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور وأعربوا عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع وسوف وعابد فهد، وأعربوا عن محبتهم لهما.

وعلاقة الصعيد الفني، كان وسوف قد طرح منذ أشهر أغنية "رقصة أسباني"، من كلمات كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق.

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