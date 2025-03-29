ميرنا وليد - بيروت - أطلت الاميرة رجوة الحسين على الجمهور بمأدبة إفطار في دور الرعاية الإجتماعية، برفقة زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

وقد خطفت الأميرة رجوة الأنظار بإطلالة رمضانية مميزة كعادتها، وإرتدت عباءة من قطعتين باللون البني، وقد شاركت الصفحة الرسيمة للأمير الحسين الجمهور مجموعة صور وجاء في التعيق: "فرحتنا أنا ورجوة لا توصف بمشاركة أبنائنا وبناتنا من دور الرعاية الاجتماعية مأدبة الإفطار اليوم".

وقد أثارت الباليرينا التي كانت ترتديها الأميرة الإهتمام نظراً لتصميمها المميز وعمليتها، والباليرينا هي من دار أزياء Mui Mui، باللون البني ويصل سعرها بحسب موقع البيع إلى الـ 790 يورو.

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة رجوة تطل بـ باليرينا مميزة.. وهذا تصميمها وسعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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