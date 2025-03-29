ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية سارة بركة الأنظار بظهورها في مسلسل "تحت سابع أرض" من خلال شخصية "راما"، وتصدر جمالها الترند على مواقع التواصل الإجتماعي.

إليكم إذاً بعض صورها. وكان الممثل السوري تيم حسن قد نشر صورة له برفقة سارة بركة، من مسلسل "تحت سابع أرض"، وذلك عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في الصور كل من تيم وبركة، أثناء زفافهما ضمن أحداث المسلسل، وعلق قائلاً :"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، شكرا لحضوركم".

متابعو حسن إنهالوا بالتعليقات، مستخدمين عبارته الشهير، "تذكر يا إبني"، وجاء فيها "تذكر يا ابني نو امان لأي مان"،"وتذكر يا ابني انو بلقيس ما بتتعوض"،"وتذكر يا ابني القلب ومايهوى، ريتو مبارك وعقبال ما نشوف البّوبّو"، وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر "راما" في "تحت سابع أرض" تخطف الأنظار بجمالها.. إليكم بعض الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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