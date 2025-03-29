ميرنا وليد - بيروت - شاركت السيدة ناهد زيدان، زوجة الممثل السوري باسل خياط، الجمهور مؤخراً مجموعة صور برفقة إبنتهما بمناسبة عيد الأم، وخطفتا الأنظار بجمالهما والشبه الكبير بينهما.

وعلقت ناهد زيدان على المنشور قائلة: "كل سنه وكل أم ربت وتعبت وسهرت وخافت بألف خير ..الأم احلى شي بلدنيا الله يرحم كل أم راحت من الدنيا لمكان أجمل والله يطول بعمر كل أم بهالكون".

ويشبه المتابعون ناهد زيدان، بوالدة باسل خياط من حيث الشكل، وذلك منذ ظهورها النادر معه بإحدى الصور، وخصوصاً بعد أن إعتقد الكثيرون أنها شقيقته نظراً لملامحها الشابة الجميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة باسل خياط وابنته إيزابيل تأسران القلوب بأحدث صورهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.