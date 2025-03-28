نجلاء بدر: "هذا المسلسل فاق كل الحدود والتوقعات"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة المصرية نجلاء بدر، عن إعجابها بالمسلسلات التي عرضت في شهر رمضان هذا العام، وكتبت نجلاء بدر على حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي: "رمضان السنة دى الواحد شاف بجد مسلسلات ممتعة وعلى مستوى عالى وتناقش موضوعات اجتماعيه هامة وحقيقية".
وأضافت: "بس مسلسل لام شمسية فاق كل الحدود والتوقعات فى كل حاجة، شكراً".
يذكر أن مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة الممثلين أمينة خليل، وأحمد صلاح السعدني، ويسرا اللوزي، ومحمد شاهين، ويناقش قضية شائكة للغاية تتعلق بالتحرش بالأطفال.
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