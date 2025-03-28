أمينة خليل: عرض “لام شمسية” في رمضان كان مخاطرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة أمينة خليل الشكر لصنّاع مسلسل “لام شمسية”، مشيرةً الى أن عرض هذا العمل في رمضان هو مُخاطرة، لكن المنتج محمد السعدي قرر أن يخوض هذه التجربة بنجاح.

وتحدثت أمينة خليل في تصريحات صحافية عن كواليس العمل، فقالت إن هذا المشروع يقف خلفه مئات الأشخاص ممن تمكّنوا من إخراجه بهذا الجمال، وأضافت: “بالتأكيد، أشكر ورشة الكتابة “سرد” بقيادة الكاتبة والسيناريست مريم نعوم التي أبدعت في كتابة هذه القصة، خاصة أنها كُتبت من منظور طفل”.

وتابعت: “أشكر الجمهور الذي تابع المسلسل، وأيضاً مَن لم يُحالفه الحظ لمشاهدته، كما أخصّ بالذكر المنتج محمد السعدي، الذي راهن وخاطر بعرض العمل في شهر رمضان”.

وتحدثت أمينة خليل أيضاً عن المخرج كريم الشناوي، ووصفته بـ”المايسترو الذي أوليناه جميعاً ثقتنا”، موضحةً: “الشناوي يعرف جيداً ماذا يفعل، ورؤيته كانت واضحة جداً منذ البداية، بالإضافة الى الطاقة الإيجابية التي كان ينشرها في موقع التصوير، وبالتأكيد أشكر فريق العمل جميعهم: محمد شاهين، ويسرا اللوزي، والطفل علي البيلي”.

وتدور أحداث مسلسل “لام شمسية”، والذي انطلق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، حول الطفل “يوسف”، (يُجسّده علي البيلي)، الذي يتعرّض للتحرش من جانب “وسام” (محمد شاهين)، وهو صديق والده “طارق” (أحمد السعدني). وبينما تكشف “نيللي” (أمينة خليل) حقيقة ما تعرّض له نجل زوجها والذي تتولّى تربيته، لم يُصدّقها أحد، ويبدأ الصراع على مدار 15 حلقة.

ويُسلّط العمل الضوء على قضية التحرّش الجنسي ضد الأطفال، وعواقب مثل هذه الاعتداءات عليهم وتأثيرها النفسي في شخصياتهم ومستقبلهم.