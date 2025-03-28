كريم فهمي يودّع “وتقابل حبيب” برسالة لجمهوره!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان كريم فهمي انتهاء تصوير مسلسل “وتقابل حبيب” الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني الحالي، ويشارك في بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز.

ونشر كريم عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة له من كواليس العمل، وعلّق عليها قائلاً: “كنت قبل ما تنهي بينا، قلّل شوية محبة… فركش وتقابل حبيب… سلام يا فارس”.

مسلسل “وتقابل حبيب” هو بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، محمود ياسين، منة عرفة، صلاح عبد الله، إيمان السيد، بدرية طلبة، رشوان توفيق، حنان سليمان، بسنت شوقي، ندى موسى، بتول حداد، وإنجي كيوان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وتدور أحداثه حول امرأة تكتشف خيانة زوجها مع أقرب صديقاتها، ما يدفعها الى طلب الطلاق وبدء رحلة جديدة بحثاً عن الحب، لكن الأمور لا تسير كما تتوقع، إذ تجد نفسها وسط صراعات تغيّر مجرى حياتها تماماً.