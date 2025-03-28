مسلسل فهد البطل الحلقة 27.. تطورات مثيرة ونهاية تحبس الأنفاس

توفيق يساوم فهد بقتل الضابط مقابل إخراج ريكو من الحبسوخلال الحلقة يساوم توفيق التمساح (محمود البزاوي)، فهد بإخراج صديقه ريكو (عصام السقا) من الحبس في مقابل قتله الضابط عمرو غلاب (أحمد ماجد) الذي يقف أمام تجارته في الممنوعات، ويضطر فهد للموافقة خاصة بعدما كشف له توفيق أنه صوره بالفيديو أثناء نقل بضاعة الممنوعات على السيارة التي يقودها، وانه سيكون المتورط الوحيد في القضية.
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وبالفعل يفى توفيق بوعده ويُخرج ريكو من الحبس، تستكمل الأحداث برضوخ راوية لطلب نادر التمساح (حمزة العيلي) وتذهب إلى ريكو في الحبس وتخبره أنها لا تريده وانهاء علاقتها به تماما وذلك في مقابة إخراجه من القضية التي تورط فيها بسببه، وبمجرد خروج ريكو من الحبس تتزوج راوية من نادر، ولكنها تعيش حالة من الاضطراب وترفض أن يلمسها لينهال عليها بالضرب.
انكشاف سر عجيبة وفهد يكتشف أن الضابط أخيهووصلت الأحداث إلى ثروتها بعدما تملك الشك من العمدة غلاب (أحمد عبد العزيز) تجاه زوجته عجيبه (صفوة) ويراقب تحركاتها، ويكتشف توجدها عند دكتور القرية، ويأتي به ويهدده بكشف سبب تواجد عجيبه عنده ليؤكد الدكتور انه سيعترف بكل شيىء، وعلى الجانب الآخر يذهب فهد إلى منزل عمرو غلاب لقتله ولكنه يفاجىء بعلامة الحرق في يده وأنه أخيه الذى تركه منذ سنوات بهذه العلامة لتنتهى الحلقة نهاية تحبس الأنفاس.
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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.
وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.
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