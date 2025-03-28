مسلسل فهد البطل الحلقة 27.. تطورات مثيرة ونهاية تحبس الأنفاس

توفيق يساوم فهد بقتل الضابط مقابل إخراج ريكو من الحبس

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انكشاف سر عجيبة وفهد يكتشف أن الضابط أخيه

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 11:54 صباحاً - شهدت الحلقة 27 من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث بدأت الحلقة بكشف فهد () حقيقة ولاء أخت كناريا ()، بعدما ذهب لها وأخبرها أنه استسلم لها لتطلب منه أن يتزوجها ويطلق كناريا في الوقت الذى سمعت فيه الأخيرة هذا الحديث وتأكدت من براءة زوجها فهد من اداعاءات أختها ولاء بأنه أراد التحرش بها.وخلال الحلقة يساوم توفيق التمساح ()، فهد بإخراج صديقه ريكو () من الحبس في مقابل قتله الضابط عمرو غلاب () الذي يقف أمام تجارته في الممنوعات، ويضطر فهد للموافقة خاصة بعدما كشف له توفيق أنه صوره بالفيديو أثناء نقل بضاعة الممنوعات على السيارة التي يقودها، وانه سيكون المتورط الوحيد في القضية.يمكنكِ قراءة.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025وبالفعل يفى توفيق بوعده ويُخرج ريكو من الحبس، تستكمل الأحداث برضوخ راوية لطلب نادر التمساح () وتذهب إلى ريكو في الحبس وتخبره أنها لا تريده وانهاء علاقتها به تماما وذلك في مقابة إخراجه من القضية التي تورط فيها بسببه، وبمجرد خروج ريكو من الحبس تتزوج راوية من نادر، ولكنها تعيش حالة من الاضطراب وترفض أن يلمسها لينهال عليها بالضرب.ووصلت الأحداث إلى ثروتها بعدما تملك الشك من العمدة غلاب () تجاه زوجته عجيبه () ويراقب تحركاتها، ويكتشف توجدها عند دكتور القرية، ويأتي به ويهدده بكشف سبب تواجد عجيبه عنده ليؤكد الدكتور انه سيعترف بكل شيىء، وعلى الجانب الآخر يذهب فهد إلى منزل عمرو غلاب لقتله ولكنه يفاجىء بعلامة الحرق في يده وأنه أخيه الذى تركه منذ سنوات بهذه العلامة لتنتهى الحلقة نهاية تحبس الأنفاس.إقرئي أيضاً.. البطولة الشبابية تسيطر على موسم أفلام عيد الفطر 2025

مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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