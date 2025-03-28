أساتذة في التمثيل جسدوا قصة حياة نهاد الشامي.. إخراج محترف والنتيجة مبهرة

ميرنا وليد - بيروت - أقيم حفل إطلاق فيلم "نهاد الشامي: للإيمان علامة"، هذا العمل الذي يروي سيرة السيدة نهاد الشامي، وشفاءها من مرضها بشفاعة القديس شربل، الذي زارها في منزلها خلال نومها، وأجرى لها العملية، التي كان من المنتظر أن تخضع لها على يد الطبيب، وذلك بسبب عوارض مرض الفالج التي ظهرت في رقبتها.



الفيلم من إنتاج White Media 121 (عصام الشامي) - تنفيذ الإنتاج One Shot Production، وإخراج سمير حبشي، الذي شارك في كتابة السيناريو مع علي مطر، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلون جوليا قصار، يورغو شلهوب ومايا يمين، إلى جانب الممثلتين ميليسا عزيز وتريزيا طوق، بالإشتراك مع الممثلين مارينال سركيس، جورج حران، مارون شرفان وغيرهم، وقد بدأ عرض الفيلم في جميع صالات السينما اللبنانية، من توزيع Berytus Films.

نهاد الشامي التي وصل إسمها إلى كل أنحاء العالم، بعد نعمة شفائها بشفاعة القديس شربل، وثّق هذا الفيلم قصة حياتها، التي لم تخلُ من العذاب والتضحيات.

فيلم "نهاد الشامي: للإيمان علامة" تحفة فنية، وقيمة مضافة كبيرة إلى السينما، فهو يضم رواداً في مجالاتهم، بالإضافة إلى المواهب الشابة الكفوءة.

موقع "الفن" كان حاضراً في حفل إطلاق الفيلم، وأجرينا تقريراً يضم الممثل يورغو شلهوب، الممثلة مايا يمين، الممثلة جوليا قصار، المخرج والكاتب سمير حبشي، الممثلة مارينال سركيس والممثل جورج حران.

كما يضم التقرير الممثل أسعد رشدان، الممثلة والكاتبة كارين رزق الله والممثل والكاتب والمخرج رودني الحداد، الذين لبّوا الدعوة لحضور الفيلم.

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