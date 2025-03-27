عمرو يوسف يعايد زوجته كندة علوش بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري عمرو يوسف زوجته الممثلة السورية كندة علوش، بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشر علوش صورة له برفقة زوجته وهو يحتضنها، وعلق قائلاً :"كل سنة و انت طيبة و حلوة و عسل كل سنة و انت حبيبة قلبي".

متابعو يوسف إنهالوا بالتعليقات، متمنين لها سنوات ملئية بالفرح والسعادة، وجاء فيها :"كل سنة و أنتم طيبين و بخير و سعادة ديما عيد ميلاد سعيد"،"يحميكم ربي ويبعد عنكم شر الناس وعيون الحسودين"،"حبيبتنا كلنا الله يسعدكم كلش حلوين تخبلون"، وغيرها.



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