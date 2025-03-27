متابعة- تطوّرات مثيرة في مسلسل “سيد النّاس”… والحرب مستمرّة بين الجارحي والجبّاس

ما زالت الحرب مشتعلة بين الجارحي (عمرو سعد) والجبّاس (أحمد زاهر) في مسلسل “سيد النّاس” الّذي يواصل تصدّر المراتب الأولى من حيث نسبة المشاهدة خلال شهر رمضان المبارك.

في التّفاصيل، أنّ الحلقة السادسة والعشرين شهدت تطوّرات مشوقة، إذ اعترف حسنين بخطّته مع الجبّاس للإيقاع بالجارحي وسرقة الذّهب.

يُفضح سر المربّية سناء أمام العطّار، إذ يُعرف أنّها والدة الجارحي الحقيقيّة ورغم إنكارها لذلك، إلا أنّه لا يصدّقها.

تنكشف خدعة أمّ رباب، الّتي بدّلت الآثار الحقيقيّة بأخرى مزوّرة، كي تتخلّص من الجارحي وتزيد مكاسبها. لكنّها تقنع أبو طاهر (ماجد المصريّ) بأن يصبر ولا ينتقم من الجارحي إلى حين استرداد الذّهب والتّماثيل.

تحاول فتحيّة، أن تقنع آمنة بأنّ مجدي هو المسؤول عن مقتل ابنها أدهم، كما تخطّط لقتل مجدي انتقامًا لعائلتها.

في نهاية الحلقة، يوافق الجارحي، على عرض الجبّاس، بأن يُخبره عن مكان فتحيّة مقابل الذّهب، فيذهب إليها فتفتح له الباب لتُفاجَأ بحضوره بشكل كبير.

الجدير بالذّكر، أن مخرج مسلسل “سيد النّاس” محمّد سامي، أقام حفل سحور لأبطال مسلسل “إش إش”، من بينهم ماجد المصريّ الّذي يشارك كضيف شرف في مسلسل “سيد النّاس”.

وقد نشر “المصريّ”، عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور من السّحور لينفي بذلك وجود أيّ خلاف بينهما، كما تردّد في السّاعات الماضية.

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يشارك في بطولة مسلسل “سيد النّاس”، إلى جانب عمرو سعد كلّ من: ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدّم، خالد الصّاوي، صلاح عبد الله، منّة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، سلوى عثمان وغيرهم. المسلسل من تأليف وإخراج محمّد سامي وإنتاج شركة الصّبّاح.