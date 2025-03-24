أحمد السّقّا يُشيد بنجاح مسلسل “العتاولة٢” ويشكر هيئة التّرفيه وقنوات MBC

نفى الممثّل أحمد السّقّا ما تمّ تداوله عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ بشأن عدم رضاه عن الجزء الثّاني من مسلسل “العتاولة”، مؤكّدًا أنّ هذه الأقاويل لا أساس لها من الصّحّة، وأنّه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الّذي حقّق نجاحًا كبيرًا.

وأشاد السّقّا في تصريحات صحفيّة بالمسلسل وفريق العمل، مشيرًا إلى أنّ الجميع بذل مجهودًا كبيرًا ليخرج العمل بأفضل صورة ممكنة، وهو ما انعكس على مستوى الحلقات الّتي نالت إعجابه وأعجبت الجمهور أيضًا.

وأضاف السّقّا أنّ ردود الفعل على المسلسل كانت واسعة جدًّا، إذ تصدّر “العتاولة٢” التّراند على مدار أيّام شهر رمضان، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير معه، كما وجّه الشّكر لمعالي المستشار تركي آل الشّيخ وهيئة التّرفيه وقنوات MBC

وتدور قصّة مسلسل “العتاولة٢” حول استكمالًا لقصّة الجزء الأوّل، إذ يواجه الشّقيقان “خضر” و”نصّار”، اللذان دخلا عالم الجريمة والنّصب في بداية المسلسل، تحدّيات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأوّل، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، ممّا يعكس صراعًا داخليًّا وخارجيًّا يحوّل الأحداث نحو مزيد من التّشويق.

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وقد احتفل فريق عمل مسلسل “العتاولة٢” بإنتهاء التصوير مساء أمس الأحد. والعمل الذي حقق نسب مشاهدة عالية جدًا هو من بطولة عدد من الممثّلين أبرزهم: أحمد السّقّا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مريم الجندي، مي القاضي، هدى الأتربي وغيرهم. من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى ومن انتاج شركة الصّبّاح تحت رعاية هيئة الترفيه في السعودية.